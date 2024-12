Nel cielo della PFL Europe brilla luminosa la stella di Valentina Scatizzi.

La fighter ha iniziato la nuova stagione del torneo dei pesi mosca col botto, battendo per decisione unanime la francese Loiseau.

A Newcastle l’italiana ha dominato l’avversaria sin dall’inizio del match, imponendo la sua costante pressione e portando molti colpi soprattutto negli scambi a parete, anche se la Loiseau è stata abbastanza brava a difendere i takedown.

Pur col volto segnato, alla fine Valentina Scatizzi ha ottenuto il 30 a 27 da tutti i giudici vincendo questo primo turno in maniera molto convincente.

L’anno scorso l’atleta di Cerveteri, che vive e si allena in Irlanda presso la prestigiosa palestra SBG di Dublino dalla quale partì la carriera di Conor McGregor, centrò la finale del torneo europeo.

In quell’occasione Valentina Scatizzi venne sconfitta dalla fortissima Dakota Ditcheva, passata ora al torneo mondiale PFL negli Stati Uniti lasciando via libera nei pesi mosca per una nuova campionessa.

La forte combattente di Cerveteri è sicuramente una delle candidat per la vittoria finale.

