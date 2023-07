Novità in casa Pallavolo Civitavecchia che mette decisamente un tassello importante in proiezione futura.

La storica società sportiva civitavecchiese, che quest’anno festeggia i 60 anni di attività, ha programmato per mercoledì pomeriggio al Parco Spigarelli di Civitavecchia una conferenza stampa in cui annuncerà la collaborazione con la Roma Volley di serie A1.

Per la dirigenza rossoblu un gran colpo che potrebbe dare nuove possibilità ad alcune giovani e promettenti ragazze della compagine civitavecchiese, come spiega il presidente Marina Pergolesi: «Siamo da sempre e con orgoglio, se ci viene concesso il paragone, per la nostra vocazione nel giovanile, un'ottima scuola elementare; essere coinvolti già nella fase embrionale di un Network guidato dalla Roma Volley Club, una grande università della pallavolo italiana, ci riempie di orgoglio. È davvero un grande onore partecipare al campionato di pallavolo più bello del mondo è frutto di sapiente programmazione, di competenze multidisciplinari, non solo sportive, di primissimo livello. E loro ci sono riusciti. Faremo davvero il possibile per meritarci questa lusinghiera attenzione».

L’apprezzamento arriva anche dalla società giallorossa con le dichiarazioni del direttore generale Roberto Mignemi: «Stiamo lavorando sull’idea di un network in cui vorremmo trasferire a tutti gli aderenti i vantaggi del nostro progetto che ha raggiunto il vertice della pallavolo italiana. Collaborare sul piano organizzativo, promozionale, tecnico e operativo. Vorremmo che tutto il movimento pallavolistico territoriale si sentisse identificato e rappresentato da “la squadra di Roma” in serie A, pur conservando ogni società la propria indipendenza. Con questa prospettiva, uno dei primi interlocutori da coinvolgere non poteva che essere la Pallavolo Civitavecchia. Sono amici, conosciamo l'autorevolezza della Presidente, nonché Consigliere Regionale, Marina Pergolesi e le competenze ed il prestigio del Prof. Giancarlo De Gennaro e dell'intero staff tecnico e dirigenziale. Una società storica importante, di grande qualità, e con impianti e attrezzature adeguate».

