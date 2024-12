È andata in archivio domenica la 24esima giornata del campionato di Promozione girone A che ha lasciato alquanto sodisfatta la Sorianese rimasta ferma per il turno di riposo previsto dal calendario. Le altre antagoniste nella corsa alla vittoria finale hanno infatti tirato il freno. Dopo i pari dell’Urbetevere a Canale Monterano, il pareggio casalingo del Palocco contro il Parioli e le sconfitte di misura del Tolfa a Tarquinia e del Santa Marinella a Ronciglione il nuovo scenario dell’alta classifica vede in vetta con 50 punti l’Urbetevere, seguita a 49 dalla Sorianese e poi nell’ordine Tolfa e Palocco a 47 e Santa Marinella a 44 con Urbetevere e Sorianese che hanno però giocato una gara in meno rispetto alle rivali. Si profila quindi una corsa a due tra le attuali battistrada anche se con dieci giornate ancora da giocare può veramente succedere di tutto. Per le altre provinciali bene il Ronciglione United che è salito a 35 punti e punta ad un finale di stagione senza assilli, coinvolte nell’area dei playout il Pescia Romana che nella trasferta contro la Duepigreco non è andata oltre lo 0-0 palesando i soliti limiti in fase offensiva, il Tarquinia Calcio ha confermato il suo eccellente periodo e sta proseguendo la risalita con una striscia positiva arrivata a cinque incontri ed è di spessore il successo di misura conseguito contro il Tolfa. Vittoria della speranza, infine, quella del Castel Sant’Elia con il Borgo Palidoro con il team di mister De Leo sempre all’ultimo posto della graduatoria con una situazione che resta complicatissima (8 punti dalla terzultima e poi il gap degli otto punti per poter giocare quanto meno i playout) ma ammirevole la voglia di lottare sino a quando la matematica concederà speranze.

