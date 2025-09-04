La San Giorgio Pallavolo, realtà storica del panorama sportivo fiumicinese attiva dal 1977, continua a rafforzare il legame con il territorio attraverso collaborazioni solide e nuove sinergie. In vista della stagione 2025-2026, la società ufficializza importanti novità sul fronte delle partnership, confermando il proprio impegno non solo sul campo, ma anche fuori dal rettangolo di gioco.

CONFERME IMPORTANTI: CRAI FINESSO RINNOVA IL SUO SOSTEGNO. Insieme a due partner già noti e apprezzati, BeLieve-Forma e Benessere e TIP-Torre in Pietra, torna anche per quest’anno Crai Finesso di Maccarese. Storico punto di riferimento per la spesa quotidiana, sinonimo di qualità, vicinanza e attenzione alle eccellenze locali, Crai rappresenta uno sponsor che incarna a pieno i valori della San Giorgio: territorialità, fiducia e impegno costante.

LA NOVITÀ DELLA STAGIONE SI CHIAMA BOTTONE STYLE LAB. Ma la vera novità dell'imminente annata è l’ingresso di Bottone Style Lab, salone di bellezza per uomo e donna situato a Fiumicino. Una nuova realtà al fianco della squadra, che porta in dote esperienza, estro e passione per l’estetica. Un laboratorio di stile che, proprio come la compagine pallavolistica, crede nella cura del dettaglio e nella valorizzazione del talento individuale. La San Giorgio Pallavolo continua così a costruire un progetto solido, fondato sullo sport, sull’identità locale e sul valore delle relazioni. Un mix vincente che, da quasi cinquant’anni, anima le palestre e il cuore della comunità fiumicinese.

©RIPRODUZIONE RISERVATA