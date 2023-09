Parte la stagione della Tirreno Bike Cerveteri, un club che dopo molti anni di lavoro e successi si augura che questa in arrivo sia una stagione con più risultati sotto il profilo della crescita.

«Noi desideriamo tanto che il circuito sia sempre migliore e che qualcuno ci aiuti a risollevarlo - dice Cristiano D'Annunzio - . Da parte nostra in questi anni c'è il massimo sforzo e tanto sudore, ma vogliamo che ci venga dato maggiore ascolto anche da parte dell'istituzioni».

Il team composto da una sessantina di baby corridori di moutain bike e ciclocross ha portato in bacheca molti trofei, grazie a un impegno continuo e proficuo. Negli anni la società è cresciuta in ambito di risultati, facendo salire sul podio molti atleti che gareggiano da quando sono piccolini.

«Chi arriva da noi non ci molla - continua il dirigente - anche se poi per far crescere questi bambini ci vorrebbe così poco, un impianto più accogliente che penso meritiamo».

