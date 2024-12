Parte la stagione della Revolution Karate Cerveteri guidata dal maestro Khalid Aboujid. Il team cerite si prepara ad affrontare sfide interessanti, dopo le ultime apparizioni di luglio che hanno chiuso una stagione foriera di risultati.

«Ci stiamo preparando per sostenere le prime gare - spiega Aboujid - ogni anno ci prefissiamo l'obiettivo di crescere e di inserire nel team più bambini, per trasmettergli i valori del karate . Attendiamo a giorni il calendario, siamo abbastanza motivati nel sostenere anche lunghe trasferte. Diciamo - continua il maestro - che abbiamo ricevuto molte iscrizioni, frutto di un lavoro iniziato qualche anno fa che ci ha consolidati sul territorio. Ne siamo felici, vogliamo portare qualche ragazzo in campo internazionale. Ci stiamo lavorando, penso che lo si stia facendo con il massimo impegno. Siamo orgogliosi del nostro team, i numeri sono dalla nostra parte, ma ci vuole umiltà e serietà per crescere. E credo che questa sia la strada giusta».

