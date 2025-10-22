Il punto sui campionati giovanili di calcio riservati agli Under 18 regionali e Under 17 regionali e provinciali. Nell’Under 16 regionale la prima giornata del girone A ha visto la Sorianese imporsi per 4-3 sul campo della Tevere Roma. Ko il Pianoscarano battuto a Bracciano per 3-2 e l’Ischia di Castro sconfitta 4-0 nella trasferta contro la Longarina ed il Cura Calcio che in casa ha perso per 4-2 con il Fiumicino. Nella seconda giornata la Sorianese ospiterà il Bracciano, l’Ischia di Castro riceverà il Civitavecchia ed il Pianoscarano ospiterà il Santa Marinella. Impegno esterno del Cura contro il Virtus Marina Sam Nicola. Nel campionato Under 17 regionale girone A brutta sconfitta per la Viterbese superata 6-2 in trasferta dall’Ostiense, muove la sua classifica la Real Azzurra che ha pareggiato in casa contro il Circolo Canottieri. Domenica prossima per la quarta giornata la Viterbese alle 9 ospiterà al Pilastro il Dlf mentre la Real Azzurra alle 11 giocherà a Maccarese. Prima giornata nel campionato Under 17 provinciale con il solo successo interno del Città dei Papi contro il National Soccer School Ronciglione (1-0). In trasferta il Mco Calcio ha vinto 6-0 sul campo dell’Atletico Cimina Falisca, stesso risultato della F. Nepi corsara 6-0 a Pescia, fuori casa la Romaria ha vinto 2-1 contro il Calcio Tuscia ed il Monterosi si è imposto a Tuscania per 3-2. Due i pareggi, il 3-3 traPianoscarano e Sorianese e lo 0-0 fra Real Fabrica e Montefiascone.