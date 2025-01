Il Kaysra non va oltre il pari: finisce 0-0 con la Polisportiva Oriolo. Un partita condizionata fortemente dal maltempo e dalla pioggia caduta sul Galli. Un punto che comunque stavolta forse va meglio ai cerveterani in considerazione anche del rigore fallito dalla formazione ospite. Kaysra in campo con il 4-3-3. Riccardi è il portiere, in difesa Maronato e Levano i centrali, con Giannella e Tamasi arruolato esterno arretrato. In mezzo campo Graniero play con Santori e Tenaglia intermedi. Tridente formato da Bonafede, Morlando falso nove e Verna l’altra ala. Nel primo tempo Oriolo minaccioso ma non concretizza un penalty e coglie anche una traversa. Il Kaysra si affaccia con Verna ma il suo tiro viene deviato da un difensore. Poche occasioni nella ripresa, il gioco non è spettacolare e i padroni di casa comunque non rischiano più, anzi con Morlando su punizione rischiano di trovare il gol vittoria. Poi arriva il triplice fischio. «Una bella partita e un punto importante contro un’ottima squadra - è l’analisi di mister Francesco Graniero - abbiamo fatto fatica nel gestire il pallone ma l’acqua caduta ha reso il campo di gioco impraticabile. Devo ammettere che l’Oriolo ha creato qualche difficoltà e non ha finalizzato un rigore, sono stati più pericolosi di noi. Queste partite è soprattutto importante non perderle. Un pari simile ci fa crescere. Stiamo crescendo giornata dopo giornata. Sono contento dei ragazzi».

Prossimo match domenica fuori casa contro Virtus Caprarola: la seconda di ritorno. In classifica Kaysra al quarto posto insieme al Manziana.

E dopo la battaglia sul campo tra due ottime formazioni, ecco il “terzo tempo” organizzato dal Kaysra per offrire un po' di ristoro dopo la pioggia battente anche agli avversari della Polisportiva Oriolo e all’arbitro. Un bel momento di condivisione sportiva tra atleti che si sono affrontati a viso aperto ma con grande rispetto.

