Il derby della seconda giornata di Prima Categoria tra Dlf e DM84 Cerveteri si chiude con un pareggio combattuto: 1-1 il risultato finale al “Flavio Gagliardini”. Un punto a testa e sensazioni positive per due squadre ancora in fase di rodaggio. La partita si sviluppa su due tempi dalle sfumature diverse. Nella prima frazione è il DLF a mantenere maggiormente il possesso palla, senza però riuscire a trasformare la supremazia territoriale in reali occasioni da rete. Leardini non trova la via del gol per i padroni di casa, mentre Angelucci spreca un’opportunità simile per gli ospiti, mantenendo il risultato fermo sullo 0-0. Nella ripresa la gara si accende. Al 15’ è proprio Angelucci a firmare il vantaggio della DM84 Cerveteri con una zampata precisa che sorprende la retroguardia biancoverde.

La sfida cambia volto al 26’, quando Palone rimedia il secondo cartellino giallo e lascia i ceriti in dieci uomini. Con l’uomo in più, il DLF spinge con maggiore convinzione e aumenta la pressione offensiva: Zagami apre il conto delle occasioni, ma il gol arriva soltanto allo scadere. Al 90’, Bastianelli, servito da Di Perna, sigla il pareggio che fa esplodere la panchina civitavecchiese. Il triplice fischio sancisce un 1-1 che regala il primo punto stagionale al Dlf Civitavecchia e conferma la solidità della DM84 Cerveteri, capace di tenere testa anche in inferiorità numerica. Una sfida intensa e ben giocata, che lascia aperti molti spunti per il prosieguo della stagione.

A Montefiascone, invece, è goleada dei falisci che travolgono 5-1 il Quartiere Campo Dell'Oro. Mattatore Medori, autore di una tripletta (1’, 72’, 73’). A segno anche il civitavecchiese Gigi Ruggiero (34’) e Ferlicca (66’). Per i civitavecchiesi di Nello Savino l’unica rete porta la firma di Converso allo scadere del primo tempo. La gara era particolarmente attesa per la presenza di diversi ex Qco — Ruggiero, Nunziata e Di Gennaro — che, purtroppo per i gialloverdi, non hanno tradito le attese. Per il Qco arriva uno stop pesante che impone riflessioni in vista dei prossimi impegni.

E dopo quasi due anni di imbattibilità, la Csl Soccer subisce una battuta d’arresto nel campionato di Seconda Categoria, perdendo 3-0 a Monte Romano contro l'Atletico. Il primo tempo vede i padroni di casa portarsi subito sul 2-0, nonostante la squadra di Tommaso Valente costruisca diverse occasioni senza riuscire a segnare. Nella ripresa, i leoni provano a riaprire la partita: Rapaccioni colpisce un palo, ma il gol non arriva, e il Monte Romano sigla il 3-0 finale. Domenica prossima, la Csl tornerà in campo tra le mura amiche contro la Virtus Acquapendente.

Ancora decisivo Giordano Mojoli per l’Evergreen, ma questa volta nel calcio a 11. Nell’esordio casalingo al Flavio Gagliardini gli uomini di Mauro Zampollini hanno sconfitto per 1-0 l’Oriolo. L’esterno d’attacco mancino ha risolto la pratica con la pesantissima rete a 11 minuti dallo scadere del tempo regolamentare. Con questo successo i gialloblù sono nel plotone con quattro punti in tasca.

