Un pareggio di livello per l’Etrurians contro Soratte Capena e alla fine ci sono anche recriminazioni dopo l’1-1 dell’Angelo Sale. In primis perché i gialloviola erano in vantaggio e poi anche per alcuni episodi più che dubbi in area di rigore. Alla fine si contano occasioni da una parte e dall’altra, insomma un match ben giocato da entrambe. Mister Rinaldi parte con Rossi tra i pali, i due terzini sono Eluwa e Catini, al centro della difesa Abbruzzetti e Pierini.

Angelucci il solito punto di riferimento sulla mediana con Avolio e Peluso a completare il mosaico. Cotea-Formaggi alle spalle di Funari. Bel primo tempo dove i padroni di casa giocano con personalità, si affacciano più volte dalle parti di Fadda senza però riuscire mai a superarlo. Il primo tempo si chiude in parità ma è un buon Etrurians. Nella ripresa ritmi sempre alti e al 10’ la sblocca il centrocampista Peluso di testa su cross di Eluwa. Inizia la girandola delle sostituzioni. Pallozzi prende il posto di Migliorini, poi c’è spazio pure per Verna al posto di Formaggi sempre per quanto riguarda la zona offensiva e mantenere alta la pressione nella metacampo avversaria.

Ma al 30’ episodio da moviola con un rigore concesso al Soratte e trasformato da Benedetti subentrato. In campo anche Mitsch e Del Priore. L’Etrurians aumenta i giri del motore perché questa partita vuole vincerla e al 38’ Cotea viene atterrato in area ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per il penalty, decisione più che dubbia per i gialloviola che avevano protestato in precedenza anche per un altro rigore non concesso per fallo su Migliorini.

«Una bella partita, ben giocata – ammette il tecnico Danilo Rinaldi – il loro rigore probabilmente dubbio, però il nostro atteggiamento è stato positivo, a lunghi tratti abbiamo dominato. Diciamo che non raccogliamo quanto seminato in campo. Ora ci prepareremo per la prossima». Domenica è la prima di ritorno. Altra sfida in casa contro il Canale Monterano secondo in classifica nel girone C di Prima Categoria.

Rossi, Eluwa (34’ st Mitsch), Catini, Angelucci, Abbruzzetti, Pierini, Avolio, Peluso, Formaggi (29’ st Verna), Cotea (42’ st Del Priore), Migliorini (16’ st Pallozzi). A disp. Portoghesi, Cobzaru, Freddi, Giannella, Palombo. All. Rinaldi

@RIPRODUZIONE RISERVATA