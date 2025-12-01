È un pari non da buttare, perché acciuffato nella ripresa contro una squadra insidiosa come il Real Tolfa. Ma per l’andamento della gara gli etruschi del Kaysra hanno molto da recriminare: almeno 6 nitide palle gol non sfruttate, tra cui un palo. Nella lista un calcio di rigore negato al 90' tra le proteste della formazione ospite. Tutto questo non è bastato a portare via i tre punti dallo Scoponi, ma i 7 punti ottenuti in 3 giornate dagli uomini di mister Graniero confermano comunque l’ottimo stato di forma. Partita vibrante allo Scoponi con dei ritmi sopra la media, questo, va detto, grazie alle due compagini che si sono affrontate a viso aperto.

Kaysra in campo con Montani in porta, dietro D’Ercole-Castelletti al centro, con Troiani e Altomonte ai lati. Vignaroli play in mediana, mezzale Calabresi e Marra. In avanti Arseni torre con Morlando e Paraschiv esterni. I padroni si rendono minacciosi all’inizio. Al 15' il portiere Montani con un colpo di reni manda la sfera sopra la traversa su un bel tiro da fuori di Mercuri. Passano 5 minuti e su un capovolgimento di fronte Arseni, da buona posizione, non riesce a concretizzare un'ottima palla gol.

Al 25' è il Tolfa a passare con un tiro senza grosse pretese, Montani non trattiene e Spagnoli deposita in rete da pochi passi. Al 30' è il Kaysra a farsi pericoloso con Paraschiv che costringe il portiere a un bell'intervento. L’attaccante ci riprova al 35’ e colpisce il legno. A 5 minuti dallo scadere del primo tempo il difensore centrale del Kaysra D'Ercole esce per infortunio. Graniero manda in campo bomber Musa arretrando Morlando in mezzo al campo e l'esperto Vignaroli difensore centrale.

La ripresa inizia con gli ospiti alla ricerca del pari che solo per sfortuna e imprecisione non arriva. Ci prova ancora Arseni che si vede ribattere a colpo sicuro a non più di 5 metri dalla porta un gol praticamente fatto, poi Paraschiv e il neo entrato Ferro sfiorano il pareggio. Il Kaysra si butta a capofitto in avanti alla ricerca dell’1-1 rischiando il contropiede avversario e proprio su uno di questi il Tolfa sfiora il raddoppio colpendo il palo.

Al 30’ cross a rientrare dell'inesauribile Paraschiv, sponda di Ferro e Musa deposita in rete. I ragazzi di Graniero continuano il forcing finale per portare a casa la vittoria ma purtroppo l'arbitro (ottima la sua gara fino a quel momento) non vede un fallo di mano in area del Tolfa e dopo pochi secondi manda tutti sotto la doccia. Un episodio che ha infiammato gli animi dei cerveterani. Domenica prossima al Galli arriverà il Monterosi.

«Partita a ritmi alti – ma lo sapevamo è il commento di Francesco Graniero - ma troppi gol divorati. Dobbiamo migliorare tanto concretizzando le occasioni altrimenti si fa dura e non si riesce a stare al passo con le altre big».

@RIPRODUZIONE RISERVATA