Giro di boa per la Virtus Marina di San Nicola, impegnata nel campionato di seconda categoria. I ragazzi di mister Pino Neto hanno chiuso il girone d’andata con un pareggio sul difficile campo di Sassacci a Civita Castellana. Sempre all’inseguimento, Molinari e compagni hanno chiuso la partita sul punteggio di 2-2 grazie alle reti di Marta e Scaramozzino.

«E’ stata una partita combattuta, il terreno sicuramente non ci ha agevolati, essendo noi abituati al tappeto di San Nicola. Tuttavia, i ragazzi, seppur decimati da infortuni e influenza, hanno reagito sia al primo che al secondo gol subito, trovando il pareggio in entrambi i casi e provando addirittura, nel finale, anche a vincerla con le occasioni capitate a Scaramozzino e Chiorri che non hanno sortito, purtroppo, buon esito», ha dichiarato il mister a mente fredda.

«Sabato ci attende – ha proseguito Neto – la difficile trasferta di Trevignano, prima gara di ritorno. Speriamo di recuperare qualche elemento per provare a portare punti importanti a casa». I rossoblù, infatti, sabato 24 sono attesi dall’appuntamento contro la terza forza del girone.

