Si muove qualcosa per il campo di calcio di Pantano, di cui non si parla da diverso tempo. Nei prossimi mesi il Comune procederà all’assegnazione della gestione di un impianto molto importante per i residenti di questa zona periferica della città, che non hanno a disposizione molte strutture sportive. Come si ricorderà, lo scorso 1° febbraio 2020, un mese prima del lockdown, l’amministrazione comunale, nel corso di una conferenza stampa, aveva annunciato che, a prendere la gestione sarebbe stata la Csl Soccer dell’allora presidente Vitaliano Villotti, una volta terminate le procedure burocratiche. Poi le problematiche del Covid e quelle interne al club rossoblu, che hanno portato all’interruzione delle sue attività a Civitavecchia, hanno a lungo bloccato l’iter per l’apertura del terreno, che si trova nei pressi della parrocchia di Sant’Agostino, e che, ad oggi, è ancora chiuso.

«Manderemo a bando il campo prima della fine del nostro mandato - afferma il delegato allo Sport, Matteo Iacomelli - purtroppo per vari motivi c’è stato un lungo periodo di blocco. Ci stiamo muovendo per fare in modo che nei prossimi mesi si possa procedere alla gara di assegnazione». Si tratta di un impianto che potrebbe interessare varie realtà dello sport locale, soprattutto con lo scopo di dare una risposta importante ai residenti di Pantano, in particolar modo per l’aspetto sociale che assumerebbe. E tra le realtà che potrebbero essere interessate al bando ci potrebbe essere proprio la nuova Csl Soccer, che richiama il nome della vecchia società, ma che non è la sua continuazione e che è presieduta da Marco La Camera, già direttore sportivo della prima Csl. La Camera si è attivato molto negli ultimi mesi per progetti sociali che hanno visto protagonista anche la Repubblica dei Ragazzi del Villaggio del Fanciullo.

