Il campionato Italiano di sup surfing ha dato grandi soddisfazioni a Tommaso Pampinella, che si è voluto cimentare in un evento un po’ diverso dal solito per lui, che ama esplorare anche altri mondi, non per forza vicinissimi a quanto fa solitamente. A Fregene il civitavecchiese ha conquistato uno splendido secondo posto nella categoria Senior.

«Dopo il mondiale di Sup race ad Abu Dhabi – racconta Tommaso Pampinella – mi sono preso un periodo di riposo da questa disciplina perché ero molto stanco e ho deciso di dedicarmi principalmente al surf e al foil. Ho deciso quindi di iscrivermi al campionato italiano di categoria di sup surf che si è svolto a Fregene, con l’unico obiettivo di entrare in acqua e divertirmi, proprio come faccio ogni volta che ci sono le onde dalle nostre parti. Alla fine, heat dopo heat sono riuscito a raggiungere la finale e poi a raggiungere questo secondo posto. Non è stata facile perché mi sono dovuto scontrare con gente specializzata solo in questa disciplina ogni heat è stata molto combattuta fino alla fine. Penso che quello che abbia fatto la differenza sia stato chi si divertiva di più in acqua e io mi sentivo bene.

Mi sta piacendo sempre di più questa disciplina quindi probabilmente cercherò di fare più gare per il prossimo anno, così come il sup foil. Mi piace saper fare ogni sport acquatico e non fermarmi solo ed esclusivamente al sup race, come ad esempio la traversata in wing foil di questo inverno fino all’Argentario. Sono contento già di tutta la mia carriera che ho fatto in sup race e ora ho bisogno anche di nuove avventure con altre discipline in giro per l’oceano. Questo non vorrà dire che non farò più gare in sup race, anche perché il prossimo anno ci sarà il mondiale qui in Italia e voglio arrivarci più preparato possibile, ma allo stesso tempo vorrei fare anche qualche altra avventura al di fuori del sup race. Il mio obiettivo sarà sempre lo stesso, sfruttare al meglio ogni condizione del mare, utilizzando ogni sport da tavola».

