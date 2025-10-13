Grande notizia di respiro internazionale per Tommaso Pampinella. Il paddlesurfer locale, conosciuto anche per essere l’allenatore della squadra maschile dell’As Gin di ginnastica artistica, avrà una nuova esperienza fuori dai confini nazionali. Infatti il civitavecchiese è stato convocato dalla Nazionale italiana per prendere parte ai Mondiali di Abu Dhabi, che si terranno negli Emirati Arabi Uniti dal 24 ottobre al 3 novembre. Pampinella figura nella lista dei chiamati in compagnia di Vincenzo Manobianco e Nicolò Ricco.

«Sarà un evento davvero importante – commenta Tommaso Pampinella – sono due anni che ad Abu Dhabi si stanno preparando per allestire il tutto al meglio. Tutti i migliori atleti ci saranno, così come i migliori sponsor, ci sarà un gran montepremi e ci sarà un Mondiale d’eccellenza, da ricordare per tanto tempo. Mi sono preparato principalmente per la gara sprint sulla distanza dei 100 metri. Farò anche la technical race da un chilometro. Mi sono ripreso quasi totalmente dall’infortunio alla schiena, il percorso è quasi completato.

Mi sono allenato tanto, è stato un periodo difficile, recuperare dall’infortunio e farlo subito con un Mondiale non è semplice. Ricomincerò direttamente da Abu Dhabi e ce la metterò tutta, sono stato contento di essere stato convocato dalla Nazionale italiana. Voglio dare il meglio per rappresentare il tricolore. L’età avanza... ma finché ci riesco proverò a fare sempre di più. Le gare si potranno seguire anche in streaming, per cui spero che in tanti faranno il tifo per me».

@RIPRODUZIONE RISERVATA