La partenza dei lavori per il PalaGrammatico è sempre all’orizzonte. Ancora questioni da risolvere prima del via agli interventi per la ricostruzione del campo a San Liborio, che sarà destinato soprattutto alla pallamano. Il Genio Civile ha continuato a chiedere autorizzazioni al Comune prima di dare il nullaosta. Nelle scorse settimane erano state smontate le porte del vecchio campo di calcetto. Sembrava fosse l’antifona per la partenza dei lavori, ma così non è stato. Dal Comune indicano febbraio come mese in cui dovrebbero, a questo punto è necessario utilizzare il condizionale, cominciare a lavorare il cantiere.

