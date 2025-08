In città e negli ambienti acquatici cittadini si continua a parlare della riunione che si è svolta a Palazzo del Pincio tra Comune e società riguardo la gestione e il futuro del PalaGalli, su cui gli aspetti negativi e pessimistici continuano ad essere ben marcati. La tavola rotonda si è svolta, così come scritto nel comunicato redatto dall’amministrazione Piendibene, nello spirito della cordialità e della tranquillità, anche se ci sono alcuni aspetti che vanno analizzati, soprattutto post-riunione.

Il Comune avrebbe manifestato, ancora una volta, l’intenzione di non partecipare alla nuova gestione con un sostegno economico, in nessuna forma, ed inoltre, con riferimento al bando, vorrebbe lasciare le incombenze economiche per i lavori straordinari allo Stadio del Nuoto al gestore. Un pensiero che, come noto, non è affatto condiviso dalla società, che chiedono di non doversi sobbarcare tutte le spese, anche perché il PalaGalli non sarà in forma smagliante nemmeno quando i lavori attualmente in corso di svolgimento saranno terminati.

Inoltre, durante l’incontro, sarebbe spuntata l’ipotesi che un imprenditore locale, attivo nel settore della grande distribuzione e recentemente protagonista sulla scena politica cittadina, sarebbe disposto a sostenere economicamente, poi si dovrà eventualmente capire in quale forma, la ripresa delle attività a viale Lazio. Se da una parte, come detto, la tavola rotonda si è svolta ad un livello di decibel medio, non si può parlare di armonia completa nel mondo degli sport acquatici civitavecchiesi, vista l’assenza della Nc, sicuramente la società più vivace nell’ultimo anno. Qualche dissapore sarebbe comunque emerso, soprattutto post incontro e sulle motivazioni che hanno portato a decidere i partecipanti.

A finire nel mirino è stata soprattutto la Snc 1950, rappresentata a Palazzo del Pincio dall’avvocato Simone Feoli. La realtà che gestisce il circolo Alfio Flores di largo Galli sarebbe una cooperativa e non un’associazione sportiva e per questo motivo, secondo alcuni, non avrebbe dovuto prendere parte all’incontro. Allo stesso tempo, stando alle voci circolanti, ad essere presente, sarebbe dovuta essere un’associazione di cui abbiamo parlato nelle scorse settimane e di recente formazione, ovvero l’Aquatix.

Riguardo questa nuova società non ci sono novità, né su chi ne faccia parte, né su quali siano gli obiettivi sportivi e sociali. Il Comune ha annunciato che tra qualche settimana si aggiornerà con le società per verificare se sarà emersa qualche novità, anche se nemmeno dopo la riunione di questi giorni sembra che qualcuno abbia intenzione di presentarsi al bando per il PalaGalli. Ma, nei prossimi giorni, qualche altro argomento importante potrebbe venire fuori, stavolta in positivo…

@RIPRODUZIONE RISERVATA