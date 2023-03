IMPIANTISTICA Quello che era una volta il fiore all’occhiello della città di Civitavecchia, inaugurato nel 2011 in pompa magna, oggi è senza luce e gas. Ora per tenerlo in piedi si va avanti con la creazione di nuovi soggetti. Il dem insorge e chiama in causa il Comune

PalaGalli, Patrizio Scilipoti: ''Com'è possibile affidare la struttura senza verificare la solidità dei soci di un nuovo Consorzio?''