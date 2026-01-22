PHOTO
I lavori di manutenzione al PalaGalli potrebbero non concludersi nel mese di marzo. Nonostante le rassicurazioni del Comune, espresse nero su bianco in un comunicato dei giorni scorsi, sulla questione continuano ad essersi indiscrezioni non positive. Infatti, nel corso di una riunione con Città Metropolitana, la ditta incaricata degli interventi, l’Euroambiente Srl, avrebbe paventato l’ipotesi di concludere gli interventi, probabilmente, a giugno.
Tutto questo con la parola “probabilmente”, che non darebbe certezze, anche se, volendo dire qualcosa di consistente, appare impensabile riaprire lo stadio prima della prossima stagione agonistica. Non ci sono solo notizie negative: con la risoluzione della questione subappaltamento, al PalaGalli si dovrebbe tornare a vedere presto gli operai al lavoro.
