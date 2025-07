Da oltre una settimana i lavori al PalaGalli sarebbero fermi. È l’indiscrezione che si sta facendo sempre più largo in città e che non si cancella transitando davanti allo Stadio del Nuoto, dove non si stanno più vedendo operai e dove il catenaccio sul cancello d’ingresso rimane presente. Al momento non ci sono indicazioni se si tratta di uno stop programmato o se ci sono altre situazioni, ma la sensazione non porta a qualcosa di positivo.

La speranza delle società locali è che si riesca comunque a rispettare le tempistiche in vista della riapertura e delle attività agonistiche. E proprio in questo senso convergono altre indiscrezioni, anch’esse diventate note in ogni contesto del movimento locale.

A molti ragazzi sarebbero giunte delle proposte per andare a giocare in nuove società di pallanuoto, che verrebbero formate in città. L’incertezza sul futuro dell’impiantistica locale non ha fermato la fame di pallanuoto, che si dimostra sport che a Civitavecchia è sempre in grado di attrarre. Classico flirt estivo o realtà pronte a diventare solide? Le prossime settimane faranno chiarezza. E intanto una società locale sarebbe in procinto di aprire nuovi settori, nella pallanuoto maschile e nel nuoto artistico.

@RIPRODUZIONE RISERVATA