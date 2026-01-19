Dopo 28 anni di assenza l’Italia è tornata a partecipare ad un’edizione degli Europei, in corso di svolgimento nei Paesi del Nord. Ed in Svezia, nella comitiva azzurra, c’è anche un po’ di Civitavecchia, grazie a Patrizio Pacifico, preparatore atletico della Nazionale italiana e conosciuto in città, in particolare, per essere il delegato allo Sport del Comune.

Grandissime emozioni per il tecnico civitavecchiese, che ha potuto seguire passo dopo passo gli azzurri. Purtroppo il gruppo del ct Bob Hanning non è riuscito ad ottenere l’accesso al Main Round, ovvero la seconda fase, poiché gli azzurri, che hanno avuto qualche problema di formazione per infortuni, hanno ceduto, rispettando i pronostici, per 39-26 all’Islanda e poi si sono fermati sul muro magiaro, venendo battuti per 32-26 dall’Ungheria. Ma l’avventura non è finita per l’Italia, che domani affronterà alle 18 la Polonia, con la possibilità di arrivare terza nel girone e quindi avere un percorso preferenziale nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Pacifico è stato seguito a Kristianstad, da un folto gruppo della Flavioni, con Mara Bonamano (moglie di Pacifico), Chiara Bonamano, Enrica Bartoli e Laura De Santis, che hanno seguito il momento speciale del coach e hanno tifato in tribuna per l’Italia, nonostante l’imperiosa presenza dei sostenitori islandesi. La Flavioni tornerà in campo il prossimo primo febbraio al PalaSport Insolera-Tamagnini contro il Follonica.

