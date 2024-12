La stagione agonistica 2024 entra nel vivo con la disputa a Rieti, nel rinnovato impianto del “Raul Guidobaldi”, sabato 11 e domenica 12 maggio, della prima fase regionale dei campionati italiani di Società Assoluti/e, manifestazione di grande spessore tecnico con i migliori atleti laziali in gara, alla ricerca anche dei minimi di partecipazione della loro categoria per i prossimi impegni a carattere nazionale ed europei. Come di consueto anche l’Atletica Alto Lazio era presente in gara con i suoi giovanissimi atleti delle categorie Allievi/Juniores e qualche Promessa a dare compattezza alla squadra, alla ricerca di un punteggio che possa consentirle di rientrare in qualche finale nazionale. A livello individuale in evidenza Matteo Cianchelli che corre con 50”88 nei 400 metri e 1’55”31 sugli 800 metri. Lohajit Botticelli 13,48 metri nel triplo e 6,38 metri nel lungo, Pietro Belcapo 11”36 nei 100 metri. Molto bene anche Lorenzo Ticconi nel lungo e giavellotto, Riccardo Ticconi molto vicino al suo record personale nell’asta saltando a 3,80 metri. Andrea Spiti Alto e 200 metri e una strepitosa staffetta 4x100 metri composta da Belcapo/TicconiR./Ticconi L./ Spiti, che nella prima giornata di gare ferma il cronometro in 43”89 entrando nella classifica provinciale degli All Time al 6° posto e bene anche la 4x400 metri che corre con Bossi/Botticelli, Nicolardi e Cianchelli in 3’38”03. Bella prova nei 1500 metri per il 1° anno Allievo Enrico Bossi che vince la sua serie dei 1500 metri in 4’18”76, Giuseppe Guerra 39,06 metri nel disco, Gabriele Nieddu nel peso e punti buoni per la classifica finale sono venuti anche dai giovanissimi Tommaso Peroni, Tommaso Montanini, Matteo Cerocchi e Gabriele Gallù. Al femminile buone individualità di Erica Ciatti che sfiora il suo record personale nell’asta saltando la misura di 3,15 metri. Michela Castagna e Sara Cianchelli che corrono gli 800 metri rispettivamente in 2’41”69 e 2’42”31 e Valentina Delle Monache nella gara del giavellotto. La squadra maschile dell’Alto Lazio chiude questa prima fase dei CdS all’8° posto in classifica e i suoi atleti avranno modo di migliorare i loro punteggi e la posizione di classifica nelle prossime gare in programma a maggio e giugno 2024.

©RIPRODUZIONE RISERVATA