OSTIA - Ostiamare è orgogliosa di annunciare l’avvio di una prestigiosa partnership triennale con Froneri Italy S.r.l., eccellenza globale nel settore del gelato confezionato, che vedrà Maxibon nel ruolo di gold partner ufficiale del club per le stagioni 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028. Maxibon è un’icona del mondo dei gelati, un brand che non ha bisogno di presentazioni. Da sempre irriverente e fuori dagli schemi, ha saputo conquistare un pubblico ampio e trasversale, diventando la scelta ideale per chi ricerca gusto e originalità. La missione del brand è ispirare le persone a vivere con autenticità. E quale modo migliore per farlo se non attraverso la passione? La passione è il linguaggio più diretto, ed è al centro del mondo del calcio. È proprio per questo che Maxibon è il partner perfetto per la brandizzazione della maglia: un connubio naturale tra identità forte, coinvolgimento emotivo e spirito di squadra. Il logo Maxibon sarà collocato in posizione esclusiva sulla spalla della nuova maglia da gara della prima squadra, impegnata nel campionato nazionale di Serie D. Una maglia che rappresenta molto più di un elemento tecnico: è il simbolo visivo del progetto Ostiamare, disegnata personalmente da Daniele De Rossi, oggi proprietario del Club, come dichiarazione d’intenti e manifesto culturale.

L’HEAD OF SALES-TRADE MKTG & CS DI FRONERI ITALIA ANTONIO MAZZESI

«Siamo orgogliosi della partnership con Ostiamare, perchè è una realtà importante, che crede nella valorizzazione del territorio e rispecchia appieno i nostri valori: passione e autenticità», ha commentato Antonio Mazzesi, head of sales-trade mktg & Cs di Froneri Italia. L’accordo con Froneri si inserisce in un progetto ad alta vocazione professionale, incentrato sullo sviluppo sostenibile, sulla valorizzazione del talento e sul radicamento territoriale. In quest’ottica, Ostiamare ha avviato da gennaio un importante piano di riqualificazione dello stadio Anco Marzio, con l’obiettivo di restituire ad Ostia un impianto in regola, moderno e funzionale, all’altezza delle ambizioni del club e della dignità del territorio. Elemento chiave del progetto è la nuova training area, un polo tecnico e formativo composto da tre campi - in sabbia, cemento ed erba naturale - pensati per accompagnare lo sviluppo motorio, tecnico e mentale di centinaia di giovani calciatori. Un’infrastruttura unica nel suo genere, che sarà interamente brandizzata Maxibon, simbolo di una sinergia concreta tra sport, educazione e responsabilità sociale.

IL CEO DEL CLUB LUCA BECCACECI

«Froneri è il partner ideale per una realtà che integra sport, territorio e partecipazione attiva. Siamo felici che un brand così iconico scelga di condividere la nostra visione e supportare la crescita strutturale dell’Ostiamare», ha dichiarato Luca Beccaceci, Ceo del club, il cui operato sta contribuendo con rigore e visione a rendere il progetto Ostiamare un modello gestionale efficiente e proiettato al futuro. Maxibon e Ostiamare condividono una visione fondata sull’espressione autentica del talento, sul rispetto dei valori sportivi originari - sacrificio, passione, comunità - e sulla capacità del calcio di essere veicolo educativo e culturale. Un’alleanza che guarda al futuro con lungimiranza, ma che nasce saldamente ancorata ai sani principi di un “Calcio d’altri tempi”. La partnership prevede anche un presidio media strutturato, con una campagna social media che vedrà tutorial, aggiornamenti settimanali e contenuti coinvolgenti sui canali ufficiali di Ostiamare.

©RIPRODUZIONE RISERVATA