Dopo aver concluso la stagione 2024/2025 da secondo Juventus Official Fan Club più grande al mondo con la bellezza di 2588 iscritti, lo JOFC Orgoglio Bianconero è pronto per ripartire con obiettivi ancora più prestigiosi.

Il club del presidente Carlo Giummo, infatti, apre ufficialmente la campagna tesseramento per la stagione 2025/2026; con la voglia di far crescere ancora dei numeri già esaltanti. Una realtà fondata a Civitavecchia nel 2007 dall’ex presidente Lupi, ereditata dall’attuale numero uno bianconere Giummo nel 2018, anno in cui il club prese il nome di Zebroni Centumcellae, per poi cambiare definitivamente in Orgoglio Bianconero nel 2024.

«La scelta del nome - spiega il presidente - deriva dal desiderio di dare un respiro ampio e senza confini ad una passione condivisa, perché le basi di questo progetto sono state messe a Civitavecchia, ma ad oggi ci sono referenti in tutta Italia».

Lo JOFC ha fatto sapere che ci saranno costi con tariffe privilegiate fino al 31 agosto. I vantaggi e servizi a disposizione dei soci sono lo Welcome pack che prevede e-card digitale + ebook convenzioni/agevolazioni + gadget jofc; servizio di emissione e rinnovo juventus card; biglietti a tariffa agevolata per per le partite casalinghe; biglietteria e trasferte organizzate; servizio pulman, walk about, partecipazione ad eventi ed iniziative esclusive, scontistica Jstore, museum & tour stadio, Jmedical, Jhotel; squadra di calcio ufficiale del club; dirette live tv con ospiti del mondo Juventus.

«Ne approfittiamo – concludono dal club - per ringraziare tutti i soci che in questi anni hanno contribuito al consolidamento di questo JOFC. Avevamo un sogno, grazie a voi è diventato realtà, adesso non ci resta che proteggerlo. Vogliamo salire ancora più in alto».

©RIPRODUZIONE RISERVATA