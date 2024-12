Proseguono con regolarità gli allenamenti dell’atleta paralimpico Oney Tapia, in forza al gruppo sportivo delle Fiamme Azzurre, che sta completando la sua preparazione a Viterbo in vista delle Paralimpiadi 2024 di Parigi in programma tra la fine di agosto e l’inizio di settembre. In vista dell’ultimo test pre-olimpico, che si svolgerà a Rieti nell’ultimo fine settimana di luglio, il forte atleta sta affinando la sua preparazione atletica con sedute di allenamento in acqua, grazie alla disponibilità e collaborazione del ristorante “Le Onde” che ha messo ha disposizione la propria struttura ricettiva per queste particolari sedute in piscina, che stanno dando all’atleta un qualcosa in più sotto il profilo tecnico con utili esercizi di scarico e con un’attività volta ad interrompere la routine giornaliera. L’atleta, dopo quest’ultimo impegno agonistico, partirà i primi di agosto per Cortina D’Ampezzo, dove parteciperà con la nazionale paralimpica ad un raduno tecnico, al fine di verificare la propria condizione.

