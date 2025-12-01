Il Civitavecchia Rugby si conferma anche a San Benedetto del Tronto e cala il poker di vittorie. La quarta giornata del campionato di serie A sorride ancora una volta ai biancorossi che hanno battuto i padroni di casa dell’Unione Rugby San Benedetto per 47-26. Nel primo tempo i biancorossi sbloccano subito la contesa con un drop e poi allungano con due mete, una delle quali trasformata, e un piazzato per il parziale di 0-18. Buona la reazione del San Benedetto che trova una meta tecnica ma immediata la controreplica civitavecchiese con un’altra meta trasformata. Negli ultimi secondi del primo parziale i padroni di casa realizzano la try trasformata del 14-25.

Il secondo tempo si apre con la veemente risposta del Crc due volte in meta, entrambe trasformate, per il 14-39. Non è finita perché il San benedetto spinto dal suo pubblico realizza la meta trasformata del 21-39 e poi spinge forte per cercare di accorciare ancora il parziale. A dieci minuti dalla fine arriva la sesta meta del Civitavecchia Rugby, stavolta non trasformata, e poco dopo la try dei padroni di casa con il risultato fissato sul 26-44.

Un altro piazzato consente agli ospiti di guadagnare altri tre punti e chiudere il match sul 26-47. Vittoria importantissima e non banale per il Crc che continua la sua corsa vincente e rimane a punteggio pieno in testa alla classifica con 20 punti, grazie ai 5 conquistati anche nelle Marche.

