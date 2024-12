Olena Mulargia di Santa Marinella ha vinto l'ambita Coppa Lazio Dressage lo scorso weekend in squadra con il fratello Hidalgo e ha vinto gli Open d'Italia Pony Polo (i campionati italiani). Grande soddisfazione poi per i genitori dei campioni Marzia e Charlie visto che nell'equitazione i propri atleti hanno brillato nel Dressage e nel Polo Pony d'oro per il Team Star Olena Ranch. Lo scorso weekend nella splendida cornice del Centro Equestre Federale italiano ai Pratoni del Vivaro si sono svolte le finali per l'assegnazione della Coppa Lazio Dressage. La giovanissima santamarinellese, eccellenza di questo sport, Olena Mulargia (10 anni compiuti da pochi mesi), la quale in sella al suo “Dinare” (Pony sardo di soli 6 anni alto 149 al garrese), si sono aggiudicati la Coppa Lazio nel livello E base Avanzato con le riprese E100 e E110, totalizzando 238,963 punti percentuali. La Coppa Lazio è la competizione regionale del Dressage, che si articola in 5 tappe più la finale disputate nei più bei circoli ippici del Lazio tra gennaio e giugno. È la più ambita dai cavalieri dressagisti laziali insieme ai campionati regionali in programma per il prossimo mese di novembre. Finito di gareggiare Olena Mulargia insieme al fratello Hidalgo Mulargia, 9 anni, e un altro giovane cavaliere laziale Diego Cecchetti, anche lui 9 anni, sono partiti alla volta di Cattolica (Rimini) verso il prestigioso Horse Riviera Resort per disputare in squadra l'Open d'Italia Polo Pony nella categoria Children. Gara giocata giovedì in due partite con 4 tempi di gioco complessivi. La squadra Star Olena Team Polo Pony ha vinto la medaglia d'oro vincendo 6 a 3. Una medaglia soffertissima visto l'ottimo livello dei piccoli polisti dell'Emilia Romagna. Grande soddisfazione per gli istruttori, nonché dei genitori di Olena e Hidalgo, Marzia Bisegna e Charlie Mulargia, e la mamma di Diego Veronica Iezzi, referente per il Lazio del settore Promozione e Sviluppo. Tante le soddisfazioni per questi piccoli grandi cavalieri convocati a vestire i colori del Lazio alle prossime Ponyadi in programma all'Arezzo Equestrian Centre, in più discipline equestri. I fratelli Mulargia, tesserati presso la Ssd EquiHome, si allenano dall'età di 4 anni nel loro ranch privato familiare, Star Olena Ranch, a Santa Marinella, sotto la supervisione dei genitori tecnici Marzia Bisegna e Charlie Mulargia, entrambi premiati con un riconoscimento speciale. Per Marzia Bisegna quale istruttore di Olena per la disciplina del Dressage, e targa istruttore per Charlie Mulargia per l'oro ottenuto dai propri allievi nel Polo Pony agli Open d'Italia 2024. Tra l'altro per entrambi gli istruttori non è la prima occasione di vittorie in queste discipline da parte di loro allievi. Gli allievi di Charlie Mulargia hanno vinto 2 medaglie d'oro e 2 medaglia d'argento nelle ultime due Ponyadi in rappresentanza del Lazio. Mentre nel Dressage Marzia Bisegna conta già due convocazioni di due allieve in Coppa delle Regioni in rappresentanza del Lazio negli ultimi due anni e alle Ponyadi Dressage negli ultimi tre. Oltre che diversi piazzamenti nel Completo Welcome.

