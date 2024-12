VITERBO – Weekend impegnativo per la NuotoClubViterbo, già da domani infatti l’agonistica di Nuoto di Mister Biaggini scenderà in acqua alla ricerca di tempi nella vasca di Grosseto dove si svolgerà il 38esimo Meeting Nazionale Giovanile di Nuoto “Città di Grosseto”. Gli atleti dopo un ottimo allenamento durante il periodo natalizio hanno affrontato una settimana di rifinitura per arrivare al massimo della condizione fisica a queste gare, ci si aspetta da loro buone notizie al loro rientro da questa trasferta.

Gli allievi della pallanuoto invece domenica alle 19 affronteranno in casa i para età del Centumcellae, squadra amica di Civitavecchia. Dopo due settimane dalla prima di campionato, nella quale i Leoni viterbese hanno portato a casa un ottimo risultato con il punteggio di 20-11 si proverà a bissare il risultato per puntare al primo posto in classifica. I Nostri avranno delle defezioni causate dall’influenza ma Mister Ubertazzo e Ciafardino cercheranno di sopperire attraverso i tanti schemi provati anche questa settimana.

Facciamo un grosso in bocca al lupo alla Nuoto Club ed hai suoi Atleti che si faranno sicuramente valere.