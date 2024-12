Grandi soddisfazioni per i colori del Nuoto Club Viterbo grazie alle prestazioni degli atleti Pierluigi Bernabucci, Giuseppe Stasolla e Viola Cortignani nelle finali regionali di nuoto svoltesi a Roma nei giorni scorsi. Tutti e tre si sono piazzati al terzo posto delle rispettive categorie conquistando così le qualificazioni per i prossimi campionati nazionali “Criteria” di Nuoto. Nello specifico Viola Cortignani, 15 anni, ha gareggiato nei 400 misti femminili, Stasolla, 13 anni, ha centrato il terzo gradino del podio nei 100 dorso e ha partecipato anche alle gare dei 200, 50 e 100 stile libero ed infine Pierluigi Bernabucci, 15 anni, si è ben disimpegnato nei 400 e 200 stile libero classificandosi al terzo posto in entrambe le specialità. Ottimi risultati che sono valsi per tutti le qualificazioni al campionato nazionale “Criteria” che è già alle porte visto che si svolgerà a Riccione da venerdì 5 a mercoledì 10 aprile. Felicissimi i tre nuotatori e ancor di più il loro giovane tecnico Lorenzo Biagini, 26 anni, sempre vicino nella crescita dei tre baby nuotatori: «Grande impegno da parte di tutti con un lavoro quotidiano proiettato all’obiettivo di crescere sia mentalmente che fisicamente e visti i loro risultati si può dire che abbiamo intrapreso la strada giusta».

