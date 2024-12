Soddisfazioni di carattere internazionale per il mondo Master locale. Nell’impianto sportivo “11 April” di Belgrado, in Serbia, si sono svolti gli Europei di categoria, a cui ha preso parte la squadra dei Nuotatori Civitavecchiesi nella categoria Over 70. Il torneo si è svolto con una fase preliminare di tre partite tra le quattro squadre più anziane ed una partita finale in cui la squadra del coach Simone Feoli ha dovuto soccombere per 6-5 contro i tedeschi del Cannstatt. «Sfumata la vittoria - dichiarano il capitano Franco Borhy e il centroboa Enrico Pietranera - ci rimane al collo una bella medaglia d’argento e nella nostra mente il ricordo di una manifestazione sportiva che si è svolta all’insegna dell’amicizia e del FairPlay tra team che si affrontano ormai da anni in competizioni europee e mondiali».

