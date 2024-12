Proseguono senza sosta le bellissime notizie per l’As Gin. Oltre a quello di Manila Esposito, c’è un altro nome appartenente al club civitavecchiese nell’elenco delle pre-convocazioni in vista delle Olimpiadi di Parigi. In occasione degli allenamenti che si svolgeranno dal 9 al 23 luglio a Brescia, oltre a Manila Esposito figura anche quello di Nunzia Dercenno. Quindi saranno due le ginnaste in forza alla squadra di Camilla Ugolini e Marco Massara a giocarsi le chance per disputare l'evento a cinque cerchi. Se per Manila Esposito la chiamata azzurra sembra una questione solo di ufficialità, visto che stiamo parlando della quattro volte campionessa europea, per la ragazza originaria di Scafati la questione è molto diversa, ma questo rappresenta sicuramente un premio per lo Scudetto vinto con l'As Gin e la prova positiva in Coppa del Mondo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA