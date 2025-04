Anche nel mondo del volley la stagione 2024-2025 sta volgendo al termine e in casa San Giorgio presente e futuro vanno di pari passo. L'obiettivo attuale della società biancoceleste è sia quello di concludere al meglio il campionato di Serie C femminile - posizionata a metà classifica nel girone C - che continuare a curare il proprio aspetto societario. A dimostrazione di ciò, un chiaro e limpido esempio è il recente rinnovo di contratto con Claudio Piras. Il rapporto tra la compagine maccaresana e quest'ultimo proseguirà per altri 2 anni, sino al 2027. Il collaboratore tecnico, arrivato durante l'estate 2023, continuerà il suo impiego occupandosi di Minivolley, del settore maschile e dei progetti scuola. E non solo, perché a partire dal prossimo anno entrerà all'interno dello staff manageriale, con lo scopo di dare ancora più slancio al movimento pallavolistico della San Giorgio e di perseguire tutti gli obiettivi prefissati.

