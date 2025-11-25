Lo scorso weekend si è svolta, presso il PalaCordoni di Rieti, la Coppa Italia Asc di pattinaggio artistico dove l’Althea Academy si è comportata molto bene, classificandosi al secondo posto in un parco partenti che vedeva un importante numero di associazioni partecipanti.

Primo posto per: Aurora Lancioni, Giulia Pischedda, Rebecca Fiorini, Matteo Andrei Galatanu, Mariavittoria Montaruli, Isabel Di Maro, Lucrezia Mercuri, Valeria Leonardi, Arianna Caprolu, duetto Dreamland, quartetto Tango Volver e grande gruppo Andrew’s Sisters.

Secondo posto: Gaia Fiorini, Aurora Cesaretti

Terzo posto: Marika Calvia

Piazzamento: Irene Rapacchietta

«Questo traguardo ci suggerisce – affermano dall’Althea, tramite l’allenatrice Francesca Maura - che la direzione intrapresa è quella giusta, e che il supporto delle famiglie e delle atlete stesse fra di loro è sempre uno strumento fondamentale per affrontare la gara con grinta ed un sorriso.

Ringraziamo gli organizzatori, le Attività Sportive Confederate ed il Presidente Massimo Boiardi per aver dato vita ad un evento che ha saputo valorizzare il vero spirito dello sport.

Ai ragazzi invece, il nostro in bocca al lupo per la prossima competizione che avrà luogo già il prossimo week end, a Fiumicino».

@RIPRODUZIONE RISERVATA