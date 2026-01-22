Nel recupero di Montefiascone la DM 84 chiude la gara con lo stesso risultato con cui era stata interrotta: 0-0. Il match, sospeso in precedenza a causa del campo reso impraticabile dalla pioggia, è ripreso per i 25 minuti restanti, senza che il punteggio cambiasse.

Se c’è una squadra che può recriminare è senza dubbio la formazione di Campoli, che ha creato le occasioni migliori, andando più volte vicina al gol e sfiorando una vittoria che sarebbe stata meritata. Un pareggio che sta quindi stretto alla compagine etrusca, ma che comunque consente di muovere la classifica.

«In effetti potevamo fare molto di più, siamo stati poco fortunati: abbiamo sfiorato i tre punti ed è stato un peccato – ha dichiarato il direttore generale Andrea Oliva –. La gara l’abbiamo fatta noi. Ora testa a domenica, dove servirà una partita tosta a Tuscania per la prima gara del girone di ritorno. Siamo fiduciosi, vogliamo prenderci la vittoria per risollevarci in classifica», ha concluso.

