Una combo di risultati negativi, quelli maturati dalle società pallavolistiche fiumicinesi, in occasione dei rispettivi recenti turni di campionato. In Serie C femminile, la San Giorgio - settima in classifica nel girone C - esce sconfitta ma a testa alta con il Calì Roma. Il match, andato in scena di fronte ai propri tifosi, è terminato con il risultato finale di 2-3 (14-25/27-25/18-25/25-23/11-15). Una sconfitta quasi indolore per le biancocelesti, dopo un ottimo approccio alla gara. Insufficiente però, almeno ai fini della vittoria. Le ragazze della San Giorgio, vanno sotto per ben due volte nei set e in entrambe le occasioni riescono a rimontare. È il tie-break, dunque, a decidere una sfida dall'alto tasso agonistico. Prossimo appuntamento alle 18.30 di domani, quando saranno impegnate in trasferta contro la Lazio.

L'Isvf, terza forza della classe nel girone B di Serie D, perde anch'essa ma con un passivo ben più netto rispetto alle colleghe sopracitate. La squadra allenata da coach Calzavara e coach Giustini, esce battuta per 3-0 dall’Aurelio Sg (25-20/27-25/25-15). Tre set che raccontano di come non ci sia stata storia, dall'inizio alla fine della partita. Un ko che fa rumore, sia perché è il primo stagionale con una differenza del genere e sia perché la rincorsa ai vertici del campionato è sempre più serrata. A dimostrazione di ciò, quanto fondamentale sia tornare subito in careggiata per continuare ad alimentare il sogno promozione, già a partire dall'imminente impegno di sabato 26 con la Stella Mantus.

