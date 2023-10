Il Rugby Civitavecchia lotta ma perde sul campo amico con i Cavalieri Union Prato 24 a 47.

Il risultato finale da la sensazione di una partita a senso unico dove il Prato domina e chiude la partita in tutti e due i tempi, ma facendo una analisi più attenta e scrupolosa di chi ha visto la partita ed ancora di più dal tabellino vede due squadre lottare e correre per la vittoria fino ad oltre la metà del secondo tempo.

Una giornata dal punto di vista meteorologico davvero difficile e non per il nuovo orario di inizio gioco dalle ore 14.30, ricordando del fuso orario cambiato, ma un forte vento, che ha condizionato molto i calci piazzati.

Ma torniamo a noi dove abbiamo la possibilità di analizzare tempo e punti con precisione.

Primo tempo dove seppur con cambi continui di punteggio si conclude in perfetta parità 21 a 21, i laziali tre mete così come i toscani.

Inizio secondo tempo i biancorossi si portano in vantaggio con calcio piazzato, ma dal 26 del secondo tempo in poi i cavalieri prendono il largo con quattro mete in successione e non c’è più niente da fare per il Civitavecchia che prova a fare la quarta meta per il bonus ma non riesce nell’intento.

Dallo staff tecnico: «Lavoreremo sulla qualità e sulla velocità di organizzazione e riorganizziamo della linea difensiva che da metà secondo tempo ha reso fin troppo semplici almeno 3 mete della pur ottima compagine Toscana».

I ragazzi del Civitavecchia hanno messo tutto quello che avevano ma il Prato a trovato le energie giuste da oltre la metà secondo tempo e non ha perdonato alcuni errori facendo girare davvero bene la palla nei punti di incontro dal centro alle ali dove ha punito con mete i biancorossi.

Dal Moretti alcune note: «Il lavoro svolto fino ad oggi è positivo sia a livello tecnico che a livello fisico, il problema è che ci perdiamo in momenti determinati poiché nel primo tempo abbiamo fatto una ottima prestazione ma nel secondo tempo, nella seconda parte della partita, abbiamo perso lucidità. Lavoreremo per migliorare, i ragazzi ci stanno mettendo tanto impegno».

Nota da segnalare, l’esordio di due ragazzi made in Civitavecchia del 2005 della linea verde, Alessio Scotti e Danilo Battaglini, prosegue il progetto dove vede il Rugby Civitavecchia lavorare per il futuro del Rugby biancorosso inserendo tanti giovani rugbisti nel roster.

La settimana entrante e la prossima sarà importante negli allenamenti, domenica prossima riposo, il campionato riprende per la quinta giornata di andata domenica 12 novembre alle ore 14.30 sul campo della Polisportiva Paganica Rugby.

