Chiuso ogni discorso legato alla possibilità di portare a Viterbo il titolo di Serie D dell’Ss Rieti si riparte con quella che sarà una nuova Favl Cimini Viterbo partecipante al campionato di Ecellenza laziale. Si va verso la conduzione tecnica di mister Lillo Puccica (vice Tessicini?) e con il club che in attesa di confermare o meno la sponsorizzazione del patron Camilli ha nelle figure di Patrizi e Torroni i responsabili del club. Inizia a muoversi la campagna acquisti per un gruppo che a parte diversi giovani interessanti è praticamente quasi tutto da rifondare visto le numerose partenze. Nelle ultime ore la Fc Viterbo ha ufficializzato gli ingaggi dell’attaccante Leonardo Calvigioni, classe 2002, romano nella scorsa stagione in forza all’Audace 1919 compagine retrocessa sempre dall’Eccellenza. La Fc Viterbo ha anche comunicato di aver sottoscritto accordi per il diritto alle prestazioni sportive dei calciatori Luca Romeo Cifarelli e Flavio Scognamiglio per la stagione 2024/2025 del campionato di Eccellenza. Luca Romeo Cifarelli, centravanti romano classe 2002, ha militato in Serie D nell’Atletico Terme Fiuggi per tre stagioni consecutive e nella Roma City Fc. In Favl Cimini Viterbo a fine 2022 ha chiuso la stagione 2023/2024 nel Fregene. Flavio Scognamiglio, classe 2001, ex Colleferro Calcio, e precedentemente Nuova Florida, va ad occupare il ruolo di difensore centrale. Nelle prossime ore si attendono altri nomi. Intanto il club giallo nero ha iniziato i raduni di selezione per giovani calciatori, Nei giorni scors le selezioni sono state rivolte agli atleti nati negli anni dal 2008 al 2012 e si sono svolte presso il Pinovo Sporting Center a La Quercia.

