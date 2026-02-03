In attesa che riparte il campionato di serie A1, che la vedrà impegnata sabato a Viterbo contro un Orizzonte Catania che si preannuncia molto rimaneggiato, è arrivata una splendida notizia per la Nautilus.

Infatti lo scontro diretto della penultima giornata di regular season contro la Locatelli, previsto anche in questo caso alla piscina Palazzo, verrà trasmesso in diretta su RaiSport. Questo era un sogno che la società del presidente Alberto Braccini cullava da diverso tempo e che ha trovato l’accoglimento della Fin e dell’emittente di Stato. Proprio per motivi televisivi l’incontro è stato anticipato a venerdì 1° maggio alle 19.30, con diretta sul canale 58 del digitale terrestre, che in questi giorni sta proponendo gli Europei di Funchal con il 7rosa, il quale vede al suo interno tantissime avversarie del sette di Daniele Lisi in serie A1.

