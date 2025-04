Con la sconfitta dell’Inter nelle semifinali di Coppa Italia, cambiano le quote delle scommesse sportive di Serie A 2024/2025 e il testa a testa per lo scudetto si fa sempre più entusiasmante: Napoli e Biscione sono entrambe quotate vincenti campionato a 1.85.

La livella statistica non è assolutamente contemplata per il terzo e quarto posto, perché fino all’ottava posizione le squadre sono stritolate in soli 8 punti, con Aquile e Lupa in pole position per un posto in Champions.

L’incredibile Roma di Ranieri: la più in forma da venti gare

La Lupa è incontenibile e nelle ultime 20 partite ha fatto più punti dell’Inter, oltre ad aver raggiunto il record di Spalletti di 17 match consecutivi senza perdere. I Giallorossi sono in costante ascesa e puntano dritto al quarto posto, mentre corrono le voci sul prossimo allenatore, ma intanto i tifosi si godono il momento straordinario.

Bologna e Lazio da Champions

Le Aquile sono al terzo posto per numero di gol segnati e assist, con un reparto offensivo da 55 gol e 40 assist determinanti. Per numero di tiri effettuati, l’armata di Baroni si trova al quarto posto, ma i risultati altalenanti non riescono a dare stabilità ai Biancocelesti. Con 21 match su 33 terminati in over 2.5, la Lazio è la squadra di Serie A che offre più spettacolo in campo ed è pronta per tentare l’approdo in Champions nelle giornate finali di campionato.

Il Bologna insieme alla Roma resta la più in forma delle ultime 15 gare, statisticamente sopra a Inter e Napoli. Mister Italiano si è integrato perfettamente nel marchingegno rossoblù e adesso punta al doppio colpaccio di Coppa Italia e quarto posto.

L’Atalanta domina diverse statistiche

Anche se la Dea naviga al terzo posto in classifica, per quanto riguarda le statistiche si trova al secondo posto, subito dietro al Biscione.

I Bergamaschi hanno segnato 66 gol, 45 assist ed effettuato 359 tiri, sono secondi in tutto, tranne che in classifica. La Dea può consolarsi con la qualificazione in Champions e guardare al prossimo allenatore, se Gasperini decide di andare via.

L’Inter dice addio al Triplete, ma il Napoli vuole lo scudetto

Come abbiamo accennato prima, le scommesse serie a in diretta live streaming con le quote aggiornate in tempo reale su Betfair mostrano che Inter e Napoli viaggiano di pari passo, con il Biscione al top in qualsiasi statistica e un reparto offensivo da oltre 2 gol per match, contro un Napoli dalla migliore difesa del campionato, che subisce 0.75 reti per gara.

Non serve aggiungere altro, dopo l’addio al sogno Triplete, il campionato dell’Inter potrebbe trasformarsi in un incubo, perché il Napoli di Conte ha una marcia in più. Inoltre, i Partenopei possono sfruttare la tranquillità del calendario, più leggero rispetto ai campioni in carica, impegnati nelle semifinali di Champions contro il Barcellona.

Questa è una sfida che si deciderà all’ultimo secondo, in un valzer che smetterà di suonare nelle ultime giornate, se non proprio nei tempi di recupero della 38esima gara.