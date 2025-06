Marco Del Lungo potrebbe non prendere parte ai prossimi Mondiali di Singapore con la calottina del 7bello. Questa l’inattesa ipotesi che sta circolano in questi giorni negli ambienti pallanuotistici. Il protagonista del tripletino della Pro Recco nella stagione appena terminata potrebbe non proseguire la scia di successi avuta negli ultimi mesi. Infatti il 7bello ha cominciato ad allenarsi in vista dell’appuntamento iridato previsto tra qualche settimana e in acqua non c’è il campione civitavecchiese.

Tutto normale, potrebbe sembrare, visto che la calottina rossa ha da poco terminato i suoi impegni di club ed è normale lasciargli qualche giorno di riposo, anche per ufficializzare l’accordo con la sua nuova squadra, che sarà la Rari Nantes Savona. Ma, stando alle indiscrezioni che circolano, coach Sandro Campagna sarebbe intenzionato a non convocare Del Lungo per Singapore. Nessuna divergenza, nessun conflitto. Semplicemente il commissario tecnico starebbe riflettendo per una rotazione tra i portieri che fanno parte del giro della Nazionale, così da garantire spazio a tutti.

Non sarebbe affatto in dubbio il percorso azzurro di Del Lungo, che vorrebbe continuare a far parte del progetto almeno fino alle prossime Olimpiadi di Los Angeles. Una pausa che, se confermata, non sarebbe da prendere totalmente sotto il lato negativo. Infatti il campionissimo civitavecchiese ha avuto ritmi forsennati negli ultimi anni, tirando sempre la carretta, ed arrivando in fondo alle competizioni con la Pro Recco e venendo sempre impiegato dal 7bello per gli eventi internazionali, non ultimo le Olimpiadi dello scorso luglio ed agosto a Parigi.

Per Del Lungo, quindi, potrebbe essere l’occasione di rifiatare un po’, senza l’impellenza di nuovi obiettivi da raggiungere e con la voglia, perché no, di godersi la famiglia e, magari, un po’ di più Civitavecchia, con cui il cordone ombelicale rimane sempre presente, anche se, per ovvi motivi, a distanza.

