Vincere per sperare ancora. Niente calcoli oggi per il Ladispoli contro la Sorianese degli ex Bezziccheri e Leonardi. I rossoblu sono chiamati ad invertire il trend negativo visto che hanno perso le ultime sette partite di fila segnando una sola rete in 630 minuti. Una media da retrocessione. E in fase difensiva 18 le reti incassate. Di media più di 2 a partita. Numeri che finora condannerebbero l’Academy che deve almeno agganciare il terz’ultimo posto, anche se virtualmente i playout sarebbero a 17 punti. A 10 giornate dalla fine del campionato i tifosi iniziano a non crederci più. A mister Bosco il duro compito di risollevare il gruppo e cercare di provare a fare qualcosa di diverso. Non si escludono cambiamenti nella formazione anche in base alla rifinitura di ieri mattina. Oltre a Selvadagi, infortunato per un problema al ginocchio non risolvibile in pochi giorni, potrebbe dare forfait anche il difensore Tancredi. Fanali invece è stato impegnato tutta la settimana con la Rappresentativa e dovrebbe partire dalla panchina. In più diversi giovani sono stati impegnati anche con la Juniores che come la prima squadra deve cercare di salvarsi. È il caso, ad esempio, dell’attaccante Matteo Pelizzi. Oggi fischio d’inizio contro la Sorianese alle 11.15. L’arbitro designato per questo incontro è Davide Cavasso di Aprilia, i suoi assistenti Francesco Ferretti di Ciampino e Gianmarco Guglielmo di Roma 1. Domenica prossima poi per Bosco c’è una grossa prova da affrontare a Maccarese contro la W3, formazione che si sta giocando il campionato con Valmontone e Civitavecchia. Poi si ritorna in casa contro l’Ottavia. Tre partite che potranno dire tanto sul futuro di questi ragazzi giù di corda e con poche speranze al momento di mantenere la categoria.

©RIPRODUZIONE RISERVATA