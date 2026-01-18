Il derby comprensoriale sorride all’Evergreen, che all’Arena Secondiano Cosimi travolge 6-0 il Santa Severa nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C2. Una vittoria netta, autoritaria e mai in discussione per i gialloblù, che restano così a ridosso della zona playoff, mentre per gli ospiti la classifica continua a farsi preoccupante e la necessità di fare punti diventa sempre più urgente.

La gara si mette subito in discesa: dopo appena 20 secondi Spinelli sblocca il risultato, indirizzando il match. Il Santa Severa prova a reagire e sfiora il pari con Cesarini, ma al 26’ Mori firma il raddoppio e al 30’ ancora Spinelli cala il tris, mostrando grande freddezza e precisione. Nella ripresa i padroni di casa gestiscono senza affanni: Simonante è decisivo in avvio su Cattaneo, poi Paolini firma il 4-0 con un tocco vellutato. Nel finale arrivano il gol del portiere Simonante da porta a porta e il sigillo conclusivo, ancora di Spinelli, che completa una splendida tripletta. «Avevamo tanta voglia di riscatto – commenta Simonante – ora pensiamo partita per partita, senza creare eccessive pressioni, ma con l’obiettivo di migliorare ancora». Amaro il commento del tecnico santaseverino Dell’Università: «Hanno meritato, hanno messo più voglia e concretezza, ma noi stiamo pagando una stagione segnata da troppi infortuni».

Impresa esterna del Quartiere Campo dell’Oro, che espugna Roma battendo 2-1 il Città Eterna e avvicina sensibilmente i playoff. I gialloverdi di Umberto Di Maio confermano il grande momento dopo il successo nel derby con l’Evergreen. Primo tempo stregato per il QCO, che domina ma colpisce quattro pali e va sotto, mostrando comunque un gioco propositivo e incisivo. Nella ripresa Trappolini ristabilisce la parità, poi l’espulsione del portiere avversario Cacace riapre tutto. Con l’uomo in meno sale in cattedra Cleri, decisivo con una parata straordinaria che regala ossigeno alla squadra, prima che Mondelli trovi il gol vittoria nel finale. «Abbiamo dominato – spiega Di Maio – complimenti a tutti, soprattutto a Cleri. Era una gara stregata, ma i ragazzi hanno mostrato carattere e determinazione». Ora il QCO è a -3 dalla zona playoff, con il recupero di Vignanello all’orizzonte, occasione importante per consolidare la posizione.

Giornata negativa, infine, per l’Atletico Civitavecchia, travolto 7-1 sul campo del Real Fiumicino. Eppure l’avvio è incoraggiante: dopo quattro minuti Todaro porta avanti i gialloblù con una bella azione avviata da Bonadies. Il vantaggio però scuote i rossoblù aeroportuali, secondi in classifica, che ribaltano tutto già nel primo tempo, chiuso sul 4-1. Nella ripresa il Real dilaga, sfruttando ogni errore e mostrando grande continuità. Nonostante il ko pesante, la squadra di Fabrizio Nunzi resta fuori dalla zona playout e ora osserverà il turno di riposo prima di tornare in campo, con l’obiettivo di ritrovare concentrazione e fiducia per le prossime sfide.

