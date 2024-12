Sembra quasi già nel pieno la stagione del Santa Marinella Basket. A metà giugno le Under 19 si aggiudicavano il torneo Interprovinciale AICS, a metà luglio la gara amichevole che le ha viste imporsi su una rappresentativa di ragazze statunitensi con il punteggio di 49 a 29.

Il 10 agosto a partire dalle ore 19 il torneo open 3 vs 3 femminile organizzato per ravvivare le serate estive dell’estate ma anche per non lasciare che i muscoli rimangano per lungo tempo inattivi.

C’è grande fermento in attesa che inizi la preparazione vera e propria in vista del campionato di serie “C”. Confermato tutto il roster dell’anno precedente Coach Precetti sta studiando quale volto dare alla squadra del futuro: «Abbiamo le idee chiare per il prossimo anno ma dobbiamo metterle a punto con i miei collaboratori e con il Presidente».

Il massimo esponente della società, Raffaele Bronzolino, è alle prese con tutta l’area organizzativa per superare le tante difficoltà che, in questo periodo, normalmente si manifestano.

«Non c’è dubbio che affrontare un campionato inferiore rispetto all’anno passato potrebbe far pensare ad un lavoro meno intenso ma così non è i problemi nascono giorno dopo giorno nonostante la ormai rodata organizzazione che il gruppo Dirigente». le parole del presidente.

