Campionato di Seconda Categoria giunto alla terza giornata di andata. Nel girone A sta confermando le previsioni della vigilia la Vigor Acquapendente capolista a punteggio pieno dopo il largo 6-0 rifilato al fanalino di coda Robur Tevere. Al secondo posto con 7 punti il Gradoli fermato sul pari nella trasferta di Grotte Santo Stefano. Seguono a 6 punti l’Atletico Monte Romano che si è imposto in casa per 3-2 sul Piansano, il Valentano che è andato a vincere 3-0 a Castiglione in Teverina e il Viterbo Fc che si è imposto in casa per 2-1 sulla Virtus Caprarola. Nel terzo turno da registrare i primi successi per il Marta che si è imposto 2-1 ad Onano e del Proceno che in rimonta ha battuto in casa per 3-2 il Vasanello. Questo il quadro delle sfide della quarta giornata. Sabato alle 14,30 Gradoli-Viterbo Fc, Piansano-Vigor Acquapendente, Vasanello-Castiglione, Virtus Caprarola-Onano Sport Calcio, Virtus Marta-Csl Soccer. Alle 15 Valentano-Grotte Santo Stefano (a Latera)n e Virtus Acquapendente-Atletico Monte Romano. Domenica alle 11 Robur Tevere-Proceno. Nel girone C si è confermata al comando la compagine della Vicus Ronciglione unica formazione a punteggio pieno. Vicus reduce dal 3-2 interno con il Real Tolfa al suo primo ko. A 7 punti segue l’Evergreen Civitavecchia passato per 2-1 sul campo del Manziana. A 6 punti la coppia Pol. Oriolo reduce dal l’1-0 sulla Vis Bracciano e il Trevignano corsaro 2-1 a Santa Marinella. Negli altri match festeggiano i loro primi successi il Blera con il 4-3 sul Cura Calcio ed il Sassacci che ha piegato per 5-2 lo Sporting Real Aurelio. A chiudere il quadro della terza giornata le vittorie interne del Fregene per 2-1 sul Kaysra Cerveteri e della Virtus Marina San Nicola per 3-1 contro il Monterosi. Le sfide del prossimo turno sono le seguenti: sabato alle 14,30 Cura Calcio-Fregene. Alle 15 Virtus Trevignano-Fc Sassacci e Vis Bracciano-Manziana. Alle 18 Monterosi-Vicus Ronciglione . Domenica alle 14,30 Sporting Real Aurelio-Pol. Oriolo. Alle 15 Evergreen Civitavecchia-Virtus Marina San Nicola e Real Tolfa-Real Santa Marinella.