Nel segno del successo la 41esima edizione del Premio Etrusco dell’Associazione Allenatori Calcio della sezione di Viterbo. Grande pubblico e tutti presenti all’evento perfettamente curato dal presidente Otello Settimi e dal suo staff per premiare i tecnici associati alla sezione di Viterbo e vincitori delle varie categorie dilettantistiche e giovanili. Consegnati anche i premi alla carriera.

Tra i più attesi fra gli ospiti il vice allenatore dell’Inter Massimiliano Farris super applaudito e che ha intrattenuto tutti i presenti con una bella lezione sulle tematiche del calcio, riconoscimenti anche per mister Zeoli fresco vincitore della Coppa Italia di Serie C con il Catania e che ha partecipato con la sua compagine ai playoff per la promozione in B. Tante foto, aneddoti, autografi e clima di assoluta distensione per un bel pomeriggio sportivo trascorso fuori dai campi di gioco ma con le voci e le testimonianze dei protagonisti. Complimenti vivissimi all’Aiac di Viterbo per la 41esima edizione della manifestazione che rappresenta una sorta di momento di gala per l’associazione viterbese e che negli anni ha sempre avuto come ospiti grandi personalità del calcio italiano.

