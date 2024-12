VITERBO - Con tanta fatica la Fc Viterbo conquista i tre punti nel match casalingo contro la Romulea nella gara che segnava il recupero della prima giornata. Tre punti d’oro per una risalita in classifica e per allontanare le critiche dopo la sconfitta di domenica scorsa contro la Sorianese. Ottimo primo quarto d’ora dei gialloblu che si portano sul 2-0 con la conclusione vincente di Calvigioni che conclude con rapidità e realizza la rete dell’1-0. La Romulea appare frastornata e la Fc al 15’ sfrutta l’ottima partenza infilando il 2-0 con Ottaviani che raccoglie un traversone proveniente dalla sinistra, si accentra in area e con un potente tiro realizza il 2-0. Con il trascorrere dei minuti cresce la Romulea che con Fiore accorcia le distanze ed i romani incominciano a prendere coraggio e farsi sempre più pericolosi. Nella ripresa il confronto si infiamma con due rigori. Al 16’ fallo di mani di Zeno ma dal dischetto Iurato si fa parare il tiro da Pensa, 13 minuti dopo penalty per la Romulea per un fallo commesso da Patrizi e stavolta è Santilli a dire di no a Barchiesi. Entra Capuano e fa vedere subito la sua stoffa con il bel gol del 3-1 che chiude le ostilità e consegna tre punti pesanti per la classifica.

IL TABELLINO:

3 FCViterbo: Santilli; Patrizi, Crocchianti, Giordano; Nesta, Fatati, Mielle, Ottaviani; Iurato (23’ st Maggese); Ancillai (1’ st Scozzari), Calvigioni (18’ st Capuano). A disposizione: Grussu, Ferretti, Amerise, Ranieri, Reinkardt, Orlandi J. Allenatore: Rosolino Puccica

1 Romulea: Pensa; Zeno, Rufo, Mancini, Mussini, Faccenna (25’ st Barchiesi), Amorosino, Du Besse, Ciriachi (18’ st Pomponi), Montalbano (18’ st Ricceri), Fiore. A disposizione: Milan, Quadraccia, Ricceri, Di Gregorio, Manduku, Barchiesi, Orlandi F., Venanzetti. Allenatore: Dario Decataldo

Arbitro: Martinoli di Ostia Lido (Tundo di Roma 2 e Dobosz di Roma 2)

Marcatori: 3’ Calvigioni (Vt), 15’ Ottaviani (Vt), 29’ Fiore (R), 78’ Capuano (Vt)

Note: pt 2-1. Ammoniti Crocchianti (Fc), Montalbano (R), Mielle (Fc), Zeno (R), Faccenna (Romulea). Espulso il tecnico ospite Decataldo per proteste. Angoli (6-2 per la Fc Viterbo). Al 16’ del secondo tempo Iurato si fa parare un calcio di rigore, al 29’ Santilli para un rigore a Barchiesi.

Al.Giu.Vir.

