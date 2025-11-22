Nella mattinata odierna, alle ore 11, lo stadio Elgiberto Martufi farà da cornice alla sfida tra Lanuvio Campoleone e Fregene, valida per la decima giornata del girone C di Promozione. Un confronto sulla carta sbilanciato, ma che nasconde insidie per entrambe le squadre. I padroni di casa arrivano all’appuntamento in piena difficoltà: quart’ultimi con 10 punti, reduci dal pesante 4-0 incassato sul campo del Nettuno. Servirà una prova d’orgoglio per invertire una rotta che, nelle ultime settimane, si è fatta preoccupante, soprattutto sul piano difensivo. Situazione diametralmente opposta per il Fregene di mister Natalini, vero rullo compressore di questo avvio di stagione. I biancorossi guidano la classifica con 25 punti e, soprattutto, mantengono l’imbattibilità nel girone. L’ultima vittoria, il 3-1 rifilato al Pescatori Ostia, ha confermato solidità, entusiasmo e una condizione mentale brillante, fattori che fanno dei tirrenici una delle candidate più autorevoli alla promozione. La gara di Lanuvio rappresenta però un nuovo test di maturità: affrontare una formazione ferita e desiderosa di riscatto non sarà semplice, soprattutto in un campo tradizionalmente caloroso. I fregenesi proveranno a far valere organizzazione, qualità e una fase offensiva tra le più brillanti del torneo, mentre gli avversari punteranno sulla compattezza e sulla spinta del pubblico per tentare l’impresa.

