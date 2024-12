Notizia speciale per la Nc Civitavecchia. Manolo De Rosa, Andrea Gentile e Flavio Molinari sono stati chiamati dalla selezione della Nazionale italiana Under 16 e Under 18, dirette da Federico Mistrangelo, che ha avuto un trascorso molto importante come giocatore del Savona ed ora come allenatore alla De Akker Bologna.

I tre prodotti del vivaio rossoceleste sono stati aggregati alla selezione, che proprio qualche settimana fa ha colto un grandioso secondo posto ai Mondiali di Malta.

Quindi una grande soddisfazione per la società del presidente Marco Pagliarini, che spera in un percorso luminoso in questo collegiale da parte dei tre ragazzi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA