Lo spettro playout è sempre più vicino per la Nc nel campionato di Serie B. Ancora una sconfitta, la seconda consecutiva, ma stavolta al PalaGalli per il sette guidato da mister Aurelio Baffetti. Al PalaGalli vince la Roma 2020, squadra in lotta per un posto per i playoff, che esce vincitrice per 8-4. I primi due tempi sono molto equilibrati, anche perché le due contendenti non danno prova di un gioco particolarmente arioso e propositivo, limitandosi soprattutto a giocare con la determinazione e la voglia, mentre le occasioni da gol sfumano molto spesso per gli errori commessi nelle fasi più concitate dai protagonisti in acqua. Muneroni apre le marcature quando i romani hanno già varcato per due volte la porta civitavecchiese, anche se Visciola aveva aperto in maniera magistrale il match respingendo un rigore avversario. Tra fine secondo tempo e inizio terzo tempo ci pensa Luca Pagliarini a prendersi sulle spalle i propri compagni di squadra con due tiri frutto della sua astuzia, che consentono ai rossocelesti di poter sperare di fare punti contro una squadra messa meglio in classifica. Ma è proprio qui che le energie della Nc finiscono e il PalaGalli diventa tutto per la Roma 2020, che assesta un parziale di 4-0, che manda tutti a casa, con la consapevolezza che i civitavecchiesi saranno quasi certamente costretti a passare dai playout per confermare la serie B anche nella prossima stagione. Il secondo gol di Marco Muneroni e l’espulsione ingenua, per tre falli gravi, di Minisini, completano una gara non proprio eccelsa da parte degli uomini di Aurelio Baffetti, che rischiano di dover disputare gli spareggi salvezza come penultima classifica e quindi senza la possibilità della “bella” al PalaGalli.

