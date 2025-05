Sconfitta nel recupero del campionato di serie B per la Nc. La squadra allenata da Aurelio Baffetti ha perso per 7-3 contro la Libertas Roma Eur nella sfida rinviata qualche settimana fa per la concomitanza con i funerali di papa Francesco. L’incontro si è disputato alla piscina romana di Valco San Paolo, nonostante il programma gare della Fin nazionale, del Comitato Regionale Fin e del Gruppo Ufficiali Gara, oltre a quello dei siti specializzati, riportasse che l’incontro si sarebbe giocato alle Cupole di Acilia. Si sapeva che era una gara difficile contro una candidata ad un posizionamento playoff. Hanno inciso anche le assenze, che hanno ridotto le scelte dello staff tecnico, con gli squalificati Romiti e Simeoni, a cui si è aggiunta la defezione del portiere Visciola, nettamente il migliore, quest’anno, per rendimento. Infatti, proprio per questo motivo, mister Aurelio Baffetti ha deciso di convocare alcuni elementi del vivaio nell’appuntamento in terra capitolina, come Manolo De Rosa, Giordano Calì e Federico Garofalo. I romani vanno subito in vantaggio, ma Giuseppe Calì riappiana il divario in controfuga. Nella seconda parte del secondo tempo, però, i padroni di casa prendono il pallino del gioco e segnano quelle reti che gli bastano per andare al cambio di metà vasca sul punteggio di 3-1. La Libertas aumenta il divario ad inizio terzo parziale, ma Minisini accorcia le distanze su rigore. Questo non ferma l’impeto dei ragazzi dell’Eur, che fanno altri due gol prima del riposo, chiudendo il tempo sul 6-2. Nell’ultimo tempo, con lo scenario quasi compromesso, la Nc non riesce a tornare in partita. Minisini fa doppietta con una conclusione dai cinque metri, ma ormai di margine non ce n’è più. Tra i dati negativi della partita del Civitavecchia c’è il fatto di aver realizzato la miseria di tre reti, con un 0 su 6 per quanto riguarda le superiorità numeriche, segno che in attacco si è fatto poco e si doveva fare qualcosa di più. Dietro la difesa ha retto, nonostante le defezioni di Simeoni e soprattutto Visciola, con la Libertas che non ha segnato neanche un gol su situazione di powerplay. Quindi è ufficiale la partecipazione ai playout con il terz'ultimo posto e la possibilità di giocare in casa due partite su tre. L'avversario sarà una tra Villa Aurelia, Circolo Villani e Basilicata. Sabato ci sarà l’ultima giornata, nel quale verrà definito l’abbinamento, mentre la Nc avrà una partita senza grosso mordente a Monterotondo contro la Rari Nantes Vis Nova.

